Tre 'nye' Inoord: "Det bliver så godt"

Nu er det ved at være lige op over, der er blevet banket og boret i månedsvis og 1. oktober åbner tre 'nye' forretninger i centeret Inoord.

Bella Lingeri, Shop 19 og KM Sport har, som tidligere nævnt i Halsnæs Avis, valgt at flytte i centeret for enden af gågaden, og alle tre forretninger åbner dørene samme dag med et brag af en åbningsfest.

Og for alle tre forretningers vedkommende, så kan det nærmest kun gå for langsomt, det kribler for at åbne op i nye omgivelser: