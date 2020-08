Tre hurtige gok var nok

FFK spillede en halv times drømmebold, men var tæt på at sætte sikker sejr over styr

For Frederiksværk indledte som lyn og torden, inden der var spillet 25 minutter førte FFK 3-0 og det lignede en storsejr. Hjemmeholdet kunne slet ikke dæmme op for FFK's 'overfaldsbold' og det kunne være blevet til endnu flere mål, hvis koncentration og træfsikkerhed havde været med hele vejen.

Det var det klassiske eksempel, at en lynhurtig føring bliver til en sovepude, da FFK lørdag eftermiddag var på besøg hos Tikøb i Serie 3.

Det var næsten for godt til at være sandt, FFK spillede drømmebold i de første 25 minutter, men herefter faldt kadancen betragteligt.

Kort efter måtte selvsamme Nicholai Christiansen forlade banen med en skade. Han blev afløst af lynhurtige Magnus Avnsbo, og første gang Magnus Avnsbo rørte bolden, så sendte han bolden i kassen til 2-0 efter at have løbet fra hjemmeholdets tunge forsvar.

Allerede i det 2. minut bragte Hadi Ali Hajj FFK på 1-0 efter et langt indkast der blev forlænget af Nicholai Christiansen.

Noget rod

Foran 3-0 ved pausen blev de sidste 45 minutter noget rod.

Helt ud af ingenting fik Tikøb reduceret til 1-3 efter en times spil. Her blev et hjørnespark fejlbedømt og så blev der scoret mod FFK for første gang i denne sæson.

Scoringen gav Tikøb nyt mod, og de lagde et fint pres mod FFK's bagerste rækker. Det gav bonus i kampens 89. minut, da hjemmeholdet fik reduceret endnu en gang. Et hårdt og præcist skud fra kanten af feltet overlistede Kristian Frid i FFK's mål til 2-3.

De gav bange anelser, men FFK holdt stand i dommerens tillægstid og kunne glæde sig over tre point på kontoen.

Topniveauet var fantastisk, men bundniveauet var tilsvarende skræmmende, der er stadig lidt at arbejde med. Næste opgave er den kommende søndag hvor holdet besøger Nivå, der ligesom FFK er kommet fra land med to sejre.