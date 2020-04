Trafikbesparelser: "Vil ramme Halsnæs hårdt"

I et sparekatalog fra Movia til Region Hovedstaden er oplistet tre scenarier for besparelser på bus- og togdriften for at modvirke en budgetoverskridelse på 20 mio. kroner.

Sparekatalogets forslag vedrørende Frederiksværkbanen vil betyde nogle markante forringelser for togpassagererne, mener byrådsmedlem Thomas Møller (V).

"Ingen af de tre scenarier med besparelser på 10, 15 eller 20 mio. kroner vil være acceptable for Halsnæs, da forslagene ganske vist vil betyde flere hurtigtog, men det vil også betyde at toget ikke stopper på mange af stationerne, samtidig med at betjeningen forringes i weekenden," siger han efter at nærlæst sparekataloget, hvor det fremgår, at halvtimesdriften droppes på Frederiksværksbanen hele weekenden, ligesom der på hverdage skal køre to hurtigtog og kun et stoptog i timen på strækningen. I dag er der på hverdage pr. time et hurtigtog samt to afgange, der stopper ved alle stationer.

"Det betyder ringere betjening af nogle af vores små stationer, mens de større stationer tilgodeses til glæde for nogle passagerer - samlet set synes jeg det er en markant forringelse og vil ramme Halsnæsborgerne hårdt, når vores kollektive trafik bliver dårligere. Det er ikke godt for vores lokalområde. En af årsagerne er, at den københavnske letbane er blevet dyrere, men det skal ikke tørres af på os. I Venstre Halsnæs vil vi arbejde for, at forringelserne droppes," siger Thomas Møller.