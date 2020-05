"Hvis man tager evalueringen alvorligt og det eksempelvis viser sig, at borgerne ikke synes om 2minus1-vejprojektet, så kunne det jo i yderste konsekvens være, at man skulle fræse streger op igen," mener tidligere byrådsmedlem, efter at have bemærket striberne på dette stykke nyasfalterede vej.

Trafik: 2 minus 1-evaluering på vej

Halsnæs Avis - 28. maj 2020 kl. 18:31 Af Anders Nordstrand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Etablering af 2 minus 1-veje med særlig afstribning og fartdæmpende pullerter flere steder i kommunen har været omdiskuteret i flere omgange, og tidligere på foråret meddelte Halsnæs Kommune, at borgere kunne lufte deres holdninger som led i en evaluering af 2 minus 1-vejene. Evalueringsrapporten om sagen er på vej og vil blive behandlet på det næste møde i plan- og miljøudvalget, melder udvalgsformand Anja Rosengreen (F). Debatten om denne type landeveje har fået ny næring, efter at tidligere byrådsmedlem for Socialdemokratiet, Bertil Nyenstad, i et opslag på sociale medier har delt sin forundring over, at en nyasfalteret del af Torupvejen er blevet opstribet som 2 minus 1-vej, inden resultatet af evalueringen er offentliggjort.

"Vejen var tidligere en 2 minus 1 vej. Det er den fortsat. Og det synes jeg er lidt underligt, idet Halsnæs Kommune i april måned bad borgerne om at deltage i en evaluering af kommunens 2 minus 1-veje. Til det formål var der udarbejdet et spørgeskema, hvor man kunne komme med sin mening om at være trafikant på en 2 minus 1-vej. Evalueringen kørte frem til 30. April. Jeg har endnu ikke set noget resultat af evalueringen, og i mine øjne er det højst mærkværdigt, at man går hen og tegner streger op igen på vejen, før man kender resultatet af evalueringen," beretter Bertil Nyenstad og fortsætter: "Hvis man alligevel på forhånd har bestemt sig for, at 2 minus 1-veje er det eneste rigtige, så er der sådan set ingen grund til at spørge borgerne."

Byge af kommentarer Et af hans opslag har udløst en byge af kommentarer, og en del borgere undrer sig over, om der har været gang i en form for pseudohøring, hvor resultatet er givet på forhånd. Det er meget delte meninger om trafiksikkerheden. Til Halsnæs Avis henviser Bertil Nyenstad til sagen om den nyasfalterede Haldvejen ved Torup, der måtte opstribes og ændres flere gange, da udformningen ikke levede op til borgernes ønsker, og da nogle specielle refleksklodser på vejen gjorde det til en usikker strækning for cyklister. "Hvis man tager evalueringen alvorligt og det eksempelvis viser sig, at borgerne ikke synes om 2minus1 vej-projektet, så kunne det jo i yderste konsekvens være, at man skulle fræse streger op igen på helt nyasfalteret veje," fortæller Bertil Nyenstad, som undrer sig over at der stort set ikke kommet reaktioner fra lokale politikere, der ellers gerne ytrer sig i den offentlige debat. Udvalgsformand Anja Rosengreen er bekendt med Nyenstads indlæg og den igangværende debat, men hun ønsker at vente med uddybende kommentar, indtil udvalgets dagsorden og en evalueringsrapport offentliggøres på kommunens hjemmeside næste uge.

