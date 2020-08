Trængsel og venteliste: Vil udvide populært badehus

Lynæs Havbad har efterhånden fået så mange medlemmer og brugere, at foreningen planlægger udvidelse af badehusets sauna på Lynæs Havns vestmole.

Projektet med saunatilbygning har modtaget tilsagn på i alt 340.000 kroner fra aktionsgruppen LAG Halsnæs-Gribskov samt fra visionspuljen, og kulturudvalget skal inden længe tage stilling til forslag om yderligere 113.000 kroner fra den såkaldte LAG-gearingspulje.

Lynæs Havbad har understreget behovet for udvidelse efter konstant fremgang siden 2015 med efterhånden godt 420 medlemmer, men da der er begrænset kapacitet i badehuset, har foreningen valgt at stoppe for medlemstilgang i januar 2020, og ventelisten er voksende. Havnens andelshavere tidligere kunnet benytte faciliteterne gratis, men denne mulighed er indtil videre stoppet på grund af trængsel.