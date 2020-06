Tothavens geder indtager Overdrevet

Onsdag eftermiddag kom først 7 små geder og senere 8 mere ud i hegningen på Melby Overdrev for at supplere de tre heste, som skal forsøge at holde træopvæksten nede. Og de gik straks i gang med at æde eg, bævreasp, gran, lyng og andre vedplanter.

Det fortæller Naturstyrelsen Nordsjælland i en pressemeddelelse.

For nogle år siden blev der lavet en mindre indhegning på ca. 20 ha på overdrevet for at passe på de sommerfugle, Melby Overdrev er beriget med. De vil sammen med andre varmekrævende insektarter, orkideer og fugle tilknyttet heden forsvinde, hvis træerne tager over. Området er nøje udvalgt i et samarbejde mellem Naturstyrelsen Nordsjælland og to lokale sommerfuglefolk fra Naturfredningsforeningen i Halsnæs, der holder øje med sommerfugle og nu også med gederne.

Gederne kommer fra den lille besøgsgård Tothaven ved Kikhavn. Her har Pernille og Jakob et gedehold, som de malker og laver ost og is af. ” Vi er rigtig glade for at kunne være med til at pleje Melby Overdrev med vores unge geder. I går eftermiddags lukkede vi først syv geder ud og holdt øje med, hvordan det spændte af. Det var meningen at de sidste 8 skulle ud om et par dage, men da det gik så fint med de første, hentede vi resten med det samme, så nu går alle 15 derude. ” Siger Pernille fra Tothaven og Jacob supplere: ”Der står nu et lille kombineret gedehus og transportvogn, som gederne er trygge ved og hvor de kan trækker sig tilbage, hvis de får behov for det.”