Topplaceringer ved World Cup i Polen

Karateklubben Taifu var repræsenteret med hele ti landsholdskæmpere, da der i sidste uge blev afviklet WUKF World Cup stævne i den polske by Stettin.

Oprindeligt var arrangementet planlagt som et VM, til afholdelse i maj måned. Men Corona kom i vejen, og datoen blev flyttet til september, og da ikke alle lande kunne deltage, blev det et World Cup stævne i stedet.

Dette gjorde på ingen måde oplevelsen for de 10 kæmpere, hvor det for nogen var det første internationale stævne, mindre. Stævnet blev afholdt i Netto Arena, lidt uden for Stettin. Lidt pudsigt at et dansk supermarked er hovedsponsor.

Sportsligt var Taifu's kæmpere flittige aktører på kamparealet. Flere stillede op i såvel kata (figurøvelser) som kumite (kamp). Dertil blev der stillet op i individuelle vægtklasser, åbne klasser samt for hold.