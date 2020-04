Togtrafik: Protesterer mod spareforslag

"Torup betjenes af Lokalbanen - den lokale station Dyssekilde med ½-times drift. (...) Men nok så vigtigt er den lokale indsats for at skabe en ny, bæredygtig bydel, Hvideland, med ca. 350 nye beboere fordelt i 100 nye huse i to etaper over de næste år, det vil sige en fordobling af indbyggertallet i Torup. I denne sammenhæng vil det være til stor skade for dette udviklingsprojekt at togdriften er planlagt forringet, for de nye beboere har netop valgt Torup - en af landets få Varme Zoner med stigende bosætning i landdistrikter - for at kunne klare sig uden egen bil."

"Forslaget vil blandt andet helt lokalt medføre timedrift på Dyssekilde og Østerbjerg: En halvering af tog-betjeningen. Dertil kommer at forringelse af togdriften vil være gift for udvikling af et af de få landdistrikter, som faktisk er i vækst, og især på grund af gode tog-transportforhold. Et godt eksempel er netop Torup, som blev Årets Landsby i Danmark 2019," skriver Peter Plant og påpeger togdriftens store betydning for landsbyen.

Frygter fraflytning

Torup Ting-formanden advarer om, at nuværende beboere vil overveje fraflytning p.g.a. længere og besværliggjorte transporttider: "Den planlagte forringelse er et perspektivløst forslag, som er drevet af en meget smalsporet økonomisk kassetænkning. Nedskæringsforslaget på i alt ca. 15 mio. kroner er i øvrigt skævt fordelt, idet Nordsjælland er udset til at skulle bære ca. 12 mio. kroner af dette, men især den nordvestlige del af Nordsjælland er ikke begunstiget af gode togforbindelser. Her må der gribes ind, landspolitisk, for at leve op til det politiske mål om at skabe et Danmark i balance."

I brevet til Transportudvalget gør Peter Plant opmærksom på, at beslutningskompetencen ligger hos Regionsrådet, "men ansvarsforflygtigelsen lurer desværre, for det er Lokaltog/Movia som står for driften".

Endnu en protest er sendt til Region Hovedstaden med en række bekymrede Torupborgere som afsendere.

"I bedes derfor på det kraftigste genoverveje jeres forelagte besparelse på Lokalbanen. Alt andet vil være at sætte kobbersømmet i Halsnæs kommunes træ. Det vil blive en langsom død, som kommunen vil undergå, når pendlermulighederne forringes i så stor grad," lyder en af de sidste sætninger i den protestskrivelse.