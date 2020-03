'To go' og Take-away'

The Old Coffee & Bagel Shop åbner op igen lørdag formiddag. Her er det tidligere ejer Christoffer Baumgarten i selskab med den nye indehaver Jane Hvirgeltoft.

The Old Coffee & Bagel Shop i Hundested åbner lørdag formiddag

"Det ville have været så fint med en rigtig åbningsfest, men den må i have tilgode til det bliver bedre vejr".

Corona virus har sat en stopper for rigtig mange ting, men den kan ikke hindre Jane Hvirgeltoft i at åbne The Old Coffee & Bagel Shop i Nørregade i Hundested lørdag formiddag:

"Nej, vi åbner lørdag kl. 10 og fortsætter så længe der er kunder, men det bliver kun som 'take-away", vi følger selvfølgelig myndighedernes anvisninger", fortæller Jane Hvirgeltoft dagen før åbningen som fejres med gode tilbud:

"På dagen bliver der fine tilbud på kaffe og kage 'to go' samt på salater og bagels som 'take-away', så kig gerne forbi og sig hej", lyder det fra Jane Hvirgeltoft.