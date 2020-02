To borgermøder om havneplaner

Nordmolen er et varmt emne i Hundested for tiden, og havnebestyrelsen har nu arrangeret to borgermøder om både dette projekt og den overordnede masterplan for Hundested Havn, som bl.a. omfatter flere pladser til lystbåde.

Borgermøderne foregår i planværkstedet i Kajgaden/Strædet i dag fredag kl. 15-17 og fredag i næste uge samme tidspunkt. På møderne fremlægges planerne, og der er mulighed for spørgsmål.