Mads F. Hansen og Tristan Mehder Seiling blev hædret af med pokaler fra DRU's formand Jens Aage Skare Nielsen ved torsdagens træning

To 'Sælhunde' hædret

Mads F. Hansen og Tristan Mehder Seiling hædret af Dansk Rugby Union

Halsnæs Avis - 29. maj 2020 kl. 09:12 Af Thomas Quvang Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hundested Rugby Klub fik fornemt besøg ved torsdagens træning, da Jens Aage Skare Nielsen, formand for Dansk Rugby Union, dukkede op helt uventet. Det var blot rugbyspillernes anden træning i dette forår, hvor Covid-19 har sat en stopper for rugbytræning og kampe.

Det var et meget positivt besøg fra formanden, der med sig havde pokaler med til to af Hundesteds 'Sælhunde'.

Første gang i DRU's historie Mads F. Hansen fik pokal for 'Årets Sevenspiller 2019' og Tristan Mehder Seiling fik pokalen for den mindst ligeså ærefulde titel 'Årets Rugbytalent 2019'. Jens Aage Skare Nielsen nævnte i sin hyldest til de to rugbyspillere, at det var første gang i Dansk Rugby Unions historie, at disse to hædringer går til spillere fra samme klub. Også Hundested Rugby Klubs nye formand Mikha Olsen var glad, på såvel spillerernes som klubbens vegne. Mikha Olsen fremhævede klubbens store ungdomsarbejde, som har været med til at bane vejen til de fornemme hædringer.

Turneringsstart i september Selvom rugbytræningen er startet op igen, så ligger turneringerne stadig stille og forventes først at starte op til september. Så først til den tid får områdets mange rugby-tilhængere mulighed for at se de to prisvindere i aktion og give dem velfortjent hyldest.