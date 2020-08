Tip Halsnæs: Virker det?

"Ordningen bliver brugt af mange politikere, som henviser borgerne til at bruge App’en, men fungerer denne ordning, som den skal? Er svarene i overensstemmelse med virkeligheden”? Afsluttes henvendelserne, uden at der i realiteten sker noget, eller uden at der sker tilstrækkelig meget? Vi håber, at en orientering og drøftelse kan føre til en afklaring og evt. forbedringer,” fremgår det af dagsordenen til det kommende møde i miljø- og planudvalget.

Nu mener Venstre, at tiden er inde til at se nærmere på ordningen.

Tip Halsnæs har været i luften nogle få år og givet borgerne mulighed for at give kommunen tips om fejl og mangler, f.eks. om vejhuller, affald eller generende bevoksning ved veje.

Succes og mangler

I en orientering til udvalget står følgende:

"Det nuværende system var en tilkøbspakke til Natur og Vejs tidsregistrering. Systemet har været meget brugt og der er kommet henvendelser via systemet til mange grene af kommunen, og ikke kun driften. Natur og Vej har hentet henvendelserne ud og fordelt dem til rette udfører. Så alt i alt har systemet været en succes."

"Tip Halsnæs", har også haft sine mangler og var et lukket system, der hovedsageligt blev brugt til indmeldinger fra borgerne, der bliver sendt videre til udfører. Det har desuden den mangel, at når henvendelserne bliver hentet ud af systemet til fordeling hos relevante medarbejdere, kan det se ud som om, at opgaven er udført, hvilket giver nogle yderligere henvendelser og utilfredse borgere."

Der lægges op til at indføre et nyt "Tip Halsnæs" system pr. 1. oktober 2020. Systemet skal være med til at optimere driften internt og give mulighed for bedre betjening af borgerne via systemet.