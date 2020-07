Tip Halsnæs: 'Færdigt arbejde' - bare ikke her

Henvendelserne til avisen gik på, at når fejl og mangler blev meldt ind, så gik der kun få dage, så kom der svar retur, at nu var fejlen udbedret. Det sidste var bare ikke tilfældet.

Halsnæs Avis har fået flere henvendelser fra borgere i kommunen den seneste tid, der har følt nogen forvirring omkring app'en Tip Halsnæs. Det er en app til smartphone eller tablet, der gør det muligt for borgere, at tippe kommunen om fejl og mangler på kommunens veje, fortov, stier eller i naturområder.

"Hvordan virker den der 'app', hvor man tipper Halsnæs Kommune om fejl og mangler eller ukrudt i en meters højde på fortorvet? - og hvordan kan det være, at jeg får en mail retur, der fortæller at arbejdet er udført, når jeg kan se, at det ikke er tilfældet"?

Testet i Kregme

'Tip Halsnæs' plejer at være aldeles troværdig, så ovenstående eksempel måtte da testes.

Der blev fundet et par steder i Kregme som godt kunne trænge til et sæt 'grønne fingre'. Få klik med telefonen, angivelse af lokation og problemstilling - i det her tilfælde tårnhøj ukrudt ud over et fortorv.

Ganske som borgerne fortalte, så kom der hurtigt en bekræftelse på, at tippet var modtaget, og blot et par dage senere kom beskeden så, at arbejdet var udført.

Det viste sig så ved eftersyn, at det slet ikke var tilfældet. Der var, så at sige, ikke sket noget som helst.