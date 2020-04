Tilpasset boligprojekt i 1½ etage

Boligprojektet Rasmussens Have i Hundested har efterhånden været i gennem en række politiske afstemninger, siden et projektforslag om byggeriet så dagens lys for omkring et år siden.

I februar-marts blev et planforslag nedstemt, og bygherren blev bedt om at tilpasse byggeriet med hensyn til højde og tæthed. Det er nu sket, og næste uge skal miljø- og planudvalget tage stilling til et reduceret projekt med 22 boliger i en 1½ etages bygning og en lidt ændret placering ved hjørnet Amtsvejen/Overdrevsvej.