Tillykke og farvel til 'corona-årgangen'

Rektor Peter Brink Thomsen´s tale til årets studenter

Kære studenter!

Kære studenter! Tre år er gået, om lidt er det hele forbi. Snart skal I stå på egne ben og for alvor forholde jer til, hvad det næste kapitel af jeres liv skal indeholde. Det lyder på samme tid både enormt tillokkende, men også angstfremkaldende, for hvad skal man dog vælge – og dermed fravælge. Dette eksistentielle dilemma har forfattere, politikere, musikere og mange andre gennem århundreder været optaget af og givet deres bud på, hvad gør ved én som individ. Dem kommer I imidlertid ikke til at høre fra eller om i denne tale, for i dag skal I helt slippe for højtragende citater fra værker I måske har læst eller måske burde have læst i jeres gymnasietid. I dag handler det om at forsøge at være nærværende gennem egne ord. Hver gang man vælger en vej, billedligt eller konkret, er det imidlertid sikkert, at man så samtidig vender ryggen til en masse andre muligheder, og det gør noget ved én.

For hvad hvis ens valg viser sig ikke at være de rigtige? Den situation står I om nogen i, for aldrig har der syntes at være så mange muligheder at vælge blandt, når man som ungt menneske på 18-20 år netop har afsluttet en gymnasial ungdomsuddannelse.

The sky is the limit Når man betragter jer som I sidder der i jeres fine tøj og de smukke huer som kronen på værket, så fornemmer man en følelse af uovervindelighed, usårlighed og fanden-i-voldskhed, og man kan næsten høre den indre stemme hos hver enkelt af jer: ”Fuck – jeg skal bare nå det hele – the sky is the limit!!!” Det kommer I ikke til, så meget tør jeg godt love jer (eller snarere advare jer mod) på denne skønne dag, hvor alt ellers synes muligt. Men mindre kan også gøre det!

Jeg håber inderligt, at I får opfyldt mange af jeres drømme om kærlighed, rejser til fjerne destinationer, drømmestudiet, kollegieværelset eller den lille studenterlejlighed på Christianshavn – for ikke at tale om jobbet, der bare giver så meget mening – eller hvad jeres drømme end må være, når I først begynder at sætte navn på, hvad det er I skal stræbe efter at opnå.

Corona-årgangen Når man her i juni 2020 tænker på jer, er det unægteligt fristende at betegne jer som ”Coronaårgangen”. Dette forår glemmer ingen af os – af mange grunde – men her på stedet først og fremmest fordi I er de første, der nogensinde har oplevet, at skolen blev lukket ned (sammen med store dele af resten af verden), og I blev sendt hjem og reduceret til skærmtrolde i Office Teams.

Det har I klaret rigtig flot – både fordi der ikke var noget alternativ, men helt klart OGSÅ fordi I er blevet undervist af engagerede lærere, der tog opgaven på sig fra allerførste dag! Corona eller ej – efter tre års skolegang ville det dog være urimeligt at lægge for megen fokus på virtuel undervisning, håndsprit og albuehilsner, afstandtagen, aflyste eksamener og tidlig hueceremoni med kun den nærmeste familie og ganske få venner. For i vores verden er I i en helt anden henseende de første - nemlig den første årgang af gymnasiereformen 2017. I har de sidste 3 år været forsøgskaniner på mange områder, bla.: Et grundforløb uden på forhånd at have tilkendegivet ønske om studieretning. I skulle som de første dyrke nye grundforløbskammerater de første 3 måneder, men alligevel ikke komme til at holde alt for meget af dem, for snart skulle I jo skilles igen og placeres i nye klasser afhængig af valg af studieretning. I er de første hvor AP og NV er medtællende eksamener på beviset, og ikke mindst som kronen i reformen har I afsluttet SRP med mundtligt forsvar – godt forberedt af DHO og SRO i hhv 1g og 2g.

Forskere skal evaluere på I er med andre ord en helt særlig årgang, og ikke bare for os. I er dem forskere på Danmarks Pædagogiske Universitet nu skal til at evaluere på, så der sikkert kan skrives en ny gymnasiereform om ikke så mange år. Det bliver interessant at følge, hvad store undersøgelser vil forsøge at give svar på, hvilke kompetencer netop I fik med jer, som tidligere elever ikke fik. Gad vide om det kan måles? Hvad kom der fx ud af at give så godt som alle elever matematik på B-niveau? Og så er der jo lige det med Coronanedlukningen – hvad betydning får den mon på længere sigt i vores hverdag? For selvom I aldrig får mig til at sige andet end, at den bedste undervisning er den der foregår, når lærer og elever er i samme fysiske lokale (ikke et rum), så tror jeg på, at den virtuelle undervisning har lært os mere om de muligheder teknologien kan tilbyde os. Som eksempel vil jeg vove den påstand, at mange af jer i SRP-skriveperioden fik langt mere vejledning og sparring af jeres lærere pga nedlukningen, end hvis I skulle have været hen på skolen.

Alene i verden Om årene på FVGH har givet jer det I bliver lovet i formålsparagraffen for de gymnasiale uddannelser: almendannelse og studieforberedelse kan kun fremtiden vise. Lige nu er det heller ikke det der optager jer allermest. Det føles som uendelig længe siden, at I trådte ind på skolen til jeres første skoledag i august 2017. Jeg ved ikke, hvordan I så ud, eller hvordan dagen forløb, men jeg er sikker på, at de fleste af jer var megaspændte, forventningsfulde og uden tvivl også en anelse nervøse. Nogle kendte mange, nogle kendte få, enkelte var garanteret fuldstændig ”Palle alene i verden”. Nogle af jer kom med en færdig køreplan for resten af livet – troede I! For ny reform, Corona eller noget helt tredje som har forstyrret den måde vi troede tingene skulle køre på, så har jeres årgang heller ikke kunnet undgå at blive påvirket af de indtryk som gymnasietiden bringer med sig: I har udviklet jer og ændret opfattelse af mange ting, for det er det der sker, når man hver eneste dag bliver konfronteret med problemstillinger fra nær og fjern og med mennesker med andre meninger og erfaringer. I har til tider ladet jer begejstre af lærere og klassekammeraters vid, indsigt og evne til at anskue ting fra nye og for jer ukendte vinkler – og I har selv haft modet til at tænke, mene og gøre ting, som tidligere syntes utænkeligt for jer. En bedre vej til almendannelse kan jeg næsten ikke forestille mig.

Tårer og lange samtaler Nu forlader I os så og går ud ad døren – det ligger i ordet translokation – I er om et øjeblik videre til et andet sted. Og I er uden tvivl klar til næste etape af livet, nogle ret meget mere end andre. Ingen af jer kan se tilbage på en tid uden glæder og sorger, medgang og modgang, det være sig skolemæssigt, familierelateret, eksistentielt. Livet er ikke en dans på roser, blandt andet på grund af de mange valg og muligheder, der venter jer, men også fordi I som unge skolesøgende mennesker ikke bare kan fokusere på jeres uddannelse og udnytte det store potentiale i alle hver og én har fuldt ud. Vi tildeles forskellige kår i livet, og nogle af jer har måtte forcere store forhindringer for at kunne sidde her i dag. Det har kostet mange tårer, lange samtaler og opmuntrende knus (dog ikke så mange på det sidste), når skolen i perioder har vist sig at være det mest stabile sted i jeres liv – et ”helle”, når hverdagen tager uventede drejninger, fordi mor og far beslutter sig for at gå hver til sit, når sygdom rammer ens nærmeste, eller kæresten hellere vil kysse med en anden - og når vi bare helt grundlæggende kommer i tvivl om, hvad det hele skal føre til. Så mister alt andet betydning, og skolens krav kan være svære at imødekomme. I er igennem, alt det er i dag bag jer – nu sidder I her og er færdige, og vi hylder jer alle!

Det synlige bevis Om ikke så længe skal I så have det synlige bevis på, at I er færdige, nemlig eksamensbeviset, som ligger i den bunke her. Det skal vi nok komme til! Det er et dokument, som vil følge jer hele livet, uanset om der er højt eller lavt gennemsnit nederst. Det bliver ikke forældet, ja I har faktisk ikke mulighed for at tage et nyt. Eksamensbeviset er en underlig størrelse, for vi har det med at sætte hinanden i bås på baggrund af det vi kan se lige foran os, fx gennemsnittet af en studentereksamen. Dette gennemsnit er summen af evalueringer i mange forskellige fag med vidt forskellige indhold, sværhedsgrad og metoder. Karakterer kan indirekte fortælle os, hvor dygtige I har været til at arbejde systematisk med fagene, hvor disciplinerede I har været i jeres forberedelse, deltagelse og efterbehandling af moduler og skr. opgaver. Men karakterer er også i nogen grad et resultat af hvor god eller mindre god man er til at gå til eksamen, om man trak favoritemnet eller det man frygtede mest at komme op i. Og så er der naturligvis mange andre elementer – hvad har man med sig fra folkeskolen, hvor stor opbakning har man hjemmefra, kan man engagere sig i det man ikke interesserer sig for og meget andet.

På egne ben Dette siger jeg ikke for at forklejne de der har opnået rigtig fine eksamensresultater – det ER imponerende og fortjener stor anerkendelse – og jo højere gennemsnit, jo flere muligheder at vælge blandt! Men I det liv der venter forud, vil I alle erfare, at begavelse kommer i mange former og størrelser. Jeg tror, at I igen og igen kommer til at revurdere jeres opfattelse af, hvad det vil sige at være begavet, intelligent, kvik osv. For når I først finder det I virkelig brænder for, så kan I flytte bjerge, for det er engagementet der driver – og måske ikke om man fik 12 i old eller 4 i engelsk. Med skoletasken fuld af kompetencer, erfaringer og evnen til at komme igennem til tider helt urimelige omstændigheder, er I nu klar til at stå på egne ben. Med disse ord er det med glæde og stolthed, at jeg dimitterer jer som studenter årgang 2020 fra Frederiksværk Gymnasium og HF.

Hjertelig tillykke.