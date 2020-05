Til minde om en frihedshelt

Markering af 75 årsdagen for Befrielsen er som før omtalt en stille affære, og her lokalt havde Frederiksværkegnens Historiske Forening planlagt at tidl. kasserer Carl Jensen og tidl. redaktør Jørgen Tved tog på rundtur og lagde blomster mindestenene for modstandsfolk i Asserbo og i Nørregade, Frederiksværk.På billedet ses Carl ved Flammens mindesten ved Nyvej. Flammens rigtige navn var Bent Faurschou-Hviid, og han fik i 1943 kontakt til modstandsgruppen Holger Danske, hvor han sammen med makkeren Citronen deltog i bl.a. sabotageaktioner og likvideringer af tyskernes danske hjælpere. Flammen og Citronen døde begge i efteråret, da de på hver deres tilflugtssted blev omringet af tyske soldater.Flammens mindesten ligger i nærheden af det sted, hvor han voksede op, Birkegården, som hans forældre drev som hotel og restauration.