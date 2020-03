Thue vil i Folketinget

Næste uge starter Enhedslisten valg om kandidater til næste folketingsvalg, og blandt kandidaterne er Thue Lundgaard, medlem af byrådet i Halsnæs og formand for ældre- og handicapudvalget.

På sociale medier har han netop begrundet, hvorfor han stiller op: "Fra den 17. marts kan man som medlem af Enhedslisten stemme på dem der skal være partiets folketingskandidater, og efter længere tids betænkning har jeg valgt at stille op. I kommunerne ser vi hver dag hvad omprioritering og budgetlov har gjort for vores velfærd, og vi skal sikre at den slags asocial adfærd stoppes, ligesom vi skal sikre at vi kan hjælpe dem der rent faktisk har behov for det," fortæller Thue Lundgaard, som i seks år har været i Enhedslisten.

"Børn i daginstitutionerne råber på en voksen, eleverne og de studerende skal have forhold der står mål med deres pressede hverdag, og vores gamle skal have en værdig alderdom. Både sundhedsvæsen, handicapområdet og psykiatrien lider og den kamp vi allerede har startet for at rette op på det skal fortsættes, og det vil jeg gerne være en del af sammen med vores dygtige kammerater på Christiansborg," fortsætter han og tilføjer at miljø- og klimakampen også ligger ham på sinde.

Thue Lundgaard arbejder som vejingeniør, er rejseglad motorcykelentusiast og er tidligere i Halsnæs Avis blevet præsenteret som "socialisten der er vild med USA".