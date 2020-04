Thue formentlig folketingskandidat

POLITIK Thue Lundgaard, byrådsmedlem for Enhedslisten, vil formentlig være at finde på stemmesedlen for Liste Ø ved næste folketingsvalg.

"Jeg er godt tilfreds med resultatet. Jeg kommer ikke til at stå så højt på stemmesedlen, men det er første gang, jeg prøvede at stille op, og antallet af stemmer bekræfter mig i, at det giver mening at stille op," udtaler Thue Lundgaard.