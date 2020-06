Tennisskolen er en aktiv ferie med oplevelser, sjove udfordringer og mulighed for at få nye venner

Tenniscamp i sommerferien

Selvom coronakrisen gjorde det usikkert, om sommerens tenniscamp ville blive afholdt, er der givet grønt lys til det. Den gode nyhed for alle børn i alderen 8-14 år er, at de får mulighed for at spille en masse sjov tennis i sommerferien på DGI’s tenniscamps, som også bliver afholdt i Frederiksværk.

Igen i år får tenniselskende børn mulighed for at komme på tenniscamp i sommerferien.

Tennis, spas og sammenhold

En uges tenniscamp i sommerferien er fyldt med tennis, sjov og nye spændende udfordringer sammen med andre glade børn.

"Der er rigtig god mulighed for at have det sjovt med sine venner og for at få nye venner", fortæller Jonas Hansen, der er tenniskonsulent hos DGI Nordsjælland, der er glad for, at der kan afholdes camps.

”Tennissporten har ligget stille i en periode af coronakrisen, så det er fantastisk, at vi har mulighed for at få en masse børn på tenniscamps i sommerferien,” siger han endvidere.