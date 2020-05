Frederiksværk Tennisklub følger myndighedernes anbefalinger - der skal afsprittes inden spil på det røde grus Foto: Thomas Quvang

Tennis: Ny sæson servet i gang

Frederiksværk Tennisklub er så småt kommet i gang med aktiviteterne - men der er bekymringer i den lokale klub

Halsnæs Avis - 02. maj 2020 kl. 08:02 Af Thomas Quvang Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Selvfølgelig er vi i klubben lidt kede af denne sæsonopstart, men vi er glade for at komme på grus og stille og roligt få sat gang i aktiviteterne". I forrige uge blev der åbnet op for tennisspillet med diverse forbehold og restriktioner, og kasserer i Frederiksværk Tennisklub, Sussi Witthøfft, glæder sig over at den udendørs sæson nu er servet i gang: "Det er da ærgerligt at vi misser vores standerhejsning og 'Tennissportens Dag' som plejer at være nogle rigtig hyggelige arrangementer. Dertil er der flere ting i kalenderen som også står foran aflysning, men når det så er sagt, så er det dejligt at der igen bliver spillet tennis på vores baner".

Forsigtighed og omtanke Netop banerne står knivskarpt og klar til brug, flere af klubbens medlemmerne har været med til klargøring og banerne er bl.a. blevet tromlet. Men inden klubbens mange medlemmer kan folde sig ud, så maner Sussi Witthøfft til forsigtighed og omtanke: "Vi følger selvfølgelig alle myndighedernes anbefalinger og krav i disse tider. Vi er så forsigtige som vi overhovedet kan være, har fokus på afstand og ikke at være for mange samlet på banerne ad gangen ligesom her er fokus på hygiejne, alt skal afsprittes før og efter brug", siger Sussi Witthøfft.

Klubhus med ny pressening Men selvom glæden ved at få gang i sæsonen ikke er til at tage fejl af, så er der stadig mange spørgsmål som hænger i luften omkring Frederiksværk Tennisklub og ikke mindst klubbens fremtid. Et hurtigt kig på klubhus, omklædnings og tilkørselsforhold giver en del panderynker hos kasseren: "Vores klubhus trænger så meget til en kærlig hånd, altså vi har fået skiftet presseningen på taget, så det ikke drypper ned indenfor, men omklædningsforhold og kloakering det findes stadig ikke her. Vores tilkørselsforhold og P-plads ved Strandgade er solgt til campingpladsen", lyder det fra Sussi Witthøfft. Hun fortsætter:

Hjælp at hente, eller? "Klubbens lille egenkapital, samt det faktum at vi ikke kan få 10 års uopsigelighed i vores 25 års brugsretaftale omkring klubbens beliggenhed, gør det nærmest omsonst, at søge fonde om hjælp, og her er der altså kun seks måneders opsigelsesret fra kommunens side". "Vi har talt med Dansk Tennis Forbunds professionelle fundraiser, og fået oplyst, at klubben selv skal stille med et stort beløb, før at man kan forvente, at de store fonde vil hjælpe os", siger Sussi Witthøfft som tilføjer: "Lige nu afventer klubben en indbydelse og snak med Helle Lunderød, formand for Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, samt borgmester Steffen Jensen."

Tema i jubilæumsår Tilbage ved klubbens 100-års jubilæum i 2006 var netop de manglende faciliteter også oppe og vende. Den daværende bestyrelse mente dengang, at fremtiden for klubben så lys ud, hvis faciliteter som klubhus og badeforhold blev bragt i orden.

Nu 14 år efter jubilæet, skal Frederiksværk Tennisklubs omkring 200 medlemmer stadig kigge langt efter omklædning og toiletforhold.