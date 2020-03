Team HIB i slowmotion

"Endelig en sportsgren, hvor det ikke gælder om at være den hurtigste, her er det jo faktisk en fordel at være rigtig langsom".

Men det var samtidig en aften, hvor samtlige muskler i kroppen blev brugt på en skånsom måde, og alle måtte hurtigt sande, at fordi alle bevægelser går nærmest majestætisk langsomt, er det ikke ensbetydende med at muskelgrupperne ikke bliver brugt, og jo tak - lårbasserne de syrer hurtigt til når kroppens vægt skal fordeles ved de mange forskellige øvelser og små serier.

Herrehold med højt humør

Det er første sæson at Tai Chi er på programmet i Hundested Gymnastik & Fitness, og for HIB-deltagerne var det en sand fornøjelse, at være deltagere for en aften på det lille herrehold, hvor humøret var højt fra start til slut.

Var det mon gulvet der knirkede lidt, eller var det knæene der gav lidt efter?. Aftenen bød på mange finurlige spekulationer og gode grin. En ting er i hvert fald sikkert - Tai Chi er en fantastisk måde, at få rørt kroppen på, uden bekymringer om at der kommer skader.

Fysikken kommer på arbejde, men det foregår elegant og skånsomt, det kan kun anbefales for de gamle slidte og stive stænger efter en idrætskarriere på hårde halgulve eller knoldede fodboldbaner.