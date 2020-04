Tandlægevagt for smittede

Betryggende forhold

"Sundhedsstyrelsen har anbefalet, at orale behandlinger af Covid-smittede skal ske under betryggende forhold på hospitalerne. Derfor har Region Hovedstaden, tandlægevagterne i i regionen samt specialtandlægerne på Rigdhospitalet arbejdet på højtryk for at få sæsatlandets første Covid-19 tandlægevagt" , oplyser formand for Region Hovedstadens Tandlægeforening, Peter Østergaard.

De to specielle Covid-19 klinikker vil i vagttiden blive bemandet af tandlæger og klinikassistenter fra Tandlægevagten på Oslo Plads i København.

Smittede tandpatienter vil blive henvist via læger i 1813 fra egen læg eller hospitalerne. Derefter tager vagtholdet på Rigshospitalet stilling til behandlingen, der kun gælder' ikke udskydelige tandpiner og tand-kæbetraumer'.