Tak til hverdagens helte

Pårørende til beboere på plejecenter Arresøparken har sendt en opmuntrende hilsen til personalet

Halsnæs Avis - 30. marts 2020 kl. 12:18 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

CORONA I flere uger har kommunens plejecentre nu været lukket land for pårørende, som dermed ikke længere kan besøge deres kære. Naturligvis for at begrænse risikoen for spredning af smitte med coronavirus.

Ikke nogen nem situation for hverken beboere, pårørende eller personale. Men tiltaget er blevet mødt med fuld forståelse.

Søndag eftermiddag mødte nogle pårørende op på Frederiksværk Plejecenter Arresøparken for at vise deres opbakning til personalets indsats i denne svære tid. De satte et banner op med teksten:

"Tak til Arresøparkens varme hænder. Tak fordi I hver dag kæmper. I er hverdagens helte. Tak for alt det I gør."

Et dejligt skulderklap Det er en hilsen, der varmer, fortæller områdeleder Karin Hvidtfeldt:

"Det er en fantastisk anerkendelse af, at vi gør et godt stykke arbejde. Det er noget, som skaber glæde i en tid, der er svær. Det er virkelig et dejligt skulderklap. "

"Personalet gør et kæmpe stykke arbejde for at holde modet oppe og skabe et godt hverdagsliv for vores beboere. Det synes jeg lykkes godt - i det store hele er her en god og rar stemning ," fortæller Karin Hvidtfeldt og fortsætter:

"Det er jo ikke sådan, at beboerne er isoleret i deres boliger - den sociale sundhed er også vigtig. Vi har fortsat fællesspisning, men vi sidder længere fra hinanden og aldrig mere end 10 sammen."

"De helt store fællesaktiviteter har vi ikke for tiden, men der er stadig aktiviteter i de enkelte boenheder, for dem som ønsker det," fortæller Karin Hvidtfeldt.

Breve og Facetime Noget så 'gammeldags' som breve leveret med postvæsenet har fået en opblomstring i denne tid, hvor pårørende og plejehjemsbeboerne ikke kan mødes .

Endnu flere sender dog mails, som personalet så printer ud til beboerne.

Sådanne hilsner fra familiemedlemmer er med til at skabe glæde hos beboerne, fortæller Karin Hvidtfeldt, og det samme er telefonsamtaler. Og her er det nymodens Facetime jo rigtig smart - det er rart at kunne se hinanden, når man er sammen på afstand.

Ingen coronasyge Der er ingen hverken blandt beboere eller personale på Arresøparken, som har været syge med covid-19, oplyser Karin Hvidtfeldt.