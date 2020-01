Tak: Efterlyst kvinde fik hjælp af hverdagshelte

Tre borgere har fået skulderklap og tak for indsatsen af udvalgsformand Thue Lundgaard (Ø), efter at de har hjulpet en forsvundet plejehjemsbeboer hjem i sikkerhed.

I november var det de unge hundestedborgere Marie og Melanie, der deltog i en eftersøgning og fandt den ældre kvinde i mørket, og lige før nytår havde lokoføreren Claus set kvinden i toget i Hillerød og sørgede for, at hun kom tilbage til Hundested.

Thue Lundgaard havde lavet Facebookopslag med efterlysning af den forsvundne plejehjemsbeboer, og han takkede de tre hverdagshelte for indsatsen ved et lille arrangement hos The Old Coffee Shop fredag: "I er nogle af hverdagens helte, og jeg takker for, at I hjalp til, da beboeren var blevet væk."

Den ældre kvinde regnes for at være trafiksikker og kommer tit rundt i byen med gps-enhed på sig, men et par gange var hun altså sporløst forsvundet og efterlyst. Melanie og Marie gik ud en mørk novemberaften for at lede, efter at have set opslaget med efterlysningen: "Vi fandt hende efter et stykke tid, og hun så ud til at lede efter noget. Politiet og andre borgere deltog også i eftersøgningen."

"Ja, jeg er virkelig rørt over, at så mange deltog," indskød udvalgsformanden.

Læs mere i ugens avis om heltenes egne beskrivelser af forløbet - og om den svære balance mellem overvågning og friheden til at gå en tur, selv om stedsansen ind i mellem svigter.