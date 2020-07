Tag motionsvanerne med i sommerhus

”Når du tager på ferie og tager i sommerhus, så er det ikke kun adressen, du udskifter for en tid. Der bliver også sagt farvel til de velkendte løberuter, træningsfællesskaber og vante rutiner. Derfor kan det være en fordel allerede inden afgang at sætte sig et mål for turen. Det kan for eksempel være, at man vil gå 5.000 skridt om dagen, eller at man skal ud på cyklen 3 dage om ugen. Det er også en god idé at se på træningsmuligheder i området. Her er naturen meget taknemmelig, fordi det myldrer med gode faciliteter lige uden for døren,” siger Maja Holm.

Det kan være svært at holde motivationen oppe i sommerferien, når varmen trykker, og du er langt væk fra den lokale idrætsforening og de vante omgivelser. Derfor kan der være lang vej tilbage i form, når hverdagen melder sig igen på den anden side af ferien. Men sådan behøver det ikke at være. Det kræver blot lidt mere forberedelse end normalt, hvis man ønsker at holde sig i gang i de svære sommermåneder. Det fortæller Maja Holm, der er adfærdskonsulent i Bevæg dig for livet-samarbejdet mellem DGI, Danmarks Idrætsforbund (DIF), Nordea-fonden og TrygFonden.

Sænk ambitionsniveauet

En anden vigtig del af planlægningen hjemmefra er at sætte et forventningsniveau, som man kan leve op til. Og det behøver ikke altid være lige så højt, som man har det derhjemme.

”Det mest demotiverende for al aktivitet er, hvis man ikke kan leve op til egne forventninger. Derfor kan det faktisk være en fordel at sænke ambitionsniveauet. Det er ikke sikkert, at det er muligt at fastholde det samme aktivitetsniveau, som du er vant til hjemmefra. Der er aktiviteter med børnene, udflugter, madlavning og sommerlæsning, der skal passes, og det er helt okay. Det handler om at være realistisk og ærlig over for sig selv og sige, at alt tæller,” siger Maja Holm.

Den sidste anbefaling er, at man skal være kreativ, så motionen kan flettes ind i andre af de aktiviteter, man alligevel har planlagt som del af sommerferien. Her nævner Maja Holm, at indkøbsturen kan foregå på gåben eller cykel i stedet for i bil, og at man kan tage på fælles ’dyrejagt’ i naturen med børnene.