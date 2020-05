Asserbo Golf Clubs anlæg af en par 3 bane er et af de projekter, som i år modtager støtte fra Visionspuljen.

Send til din ven. X Artiklen: Syv projekter modtager støtte fra Visionspuljen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Syv projekter modtager støtte fra Visionspuljen

Visionspuljen på 200.000 kroner er blevet fordelt - 28 ansøgninger søgte om støtte for 1.3 millioner kroner

Halsnæs Avis - 05. maj 2020 kl. 10:04 Af Thomas Quvang Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati i Halsnæs Kommune holdt Skype-møde onsdag den 29. april, ventede der dem en svær opgave - Visionspuljen 2020 på i alt 200.000 kroner skulle fordeles. I alt 28 ansøgninger, hvori der blev tilsammen blev søgt om støtte for 1.3 millioner kroner, stod på dagsorden. Midlerne i Visionspuljen skal støtte projekter, som i tråd med Halsnæs Kommunes Vision 2030 bidrager til at gøre Halsnæs til et inspirerende og aktivt sted at bo og besøge. Derfor har der i udvælgelsesprocessen været lagt vægt på, at projekterne er med til at understøtte Vision 2030.

Svær, men spændende opgave Det står nu klart, at i alt syv af de 28 projekter vil modtage støtte i 2020, fortæller formand i Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, Helle Vibeke Lunderød: "Det store ansøgerfelt vidner om et aktivt og engageret liv i Halsnæs Kommune, og det har været både en svær men også spændende opgave at skulle vælge mellem de mange gode ansøgninger. I sidste ende blev natur, kultur, oplevelser og udfoldelser omdrejningspunktet for tildelingen af årets midler til de syv udvalgte projekter", siger hun, og fortsætter: "Fællesskabet er vigtigt i Halsnæs, og det er en del af vores DNA, at både vores idrætsliv og vores kultur er stærk og mangfoldig. Et sted, hvor fællesskabet og mangfoldigheden spiller en stor rolle er i foreningerne, og jeg glæder mig over, at mange af ansøgningerne udspringer af foreningslivet. Det viser et ønske om at styrke fællesskabet og byde flere inden for i foreningerne ved at etablere nye måde at dele oplevelser og udfoldelser med hinanden på".

De syv projekter De syv projekter der får støtte fra Viusionspuljen 2020 er: Sejlads på skoleskemaet og i fritiden - indkøb af optimistjoller og skoleforløb i Lynæs Sejl- og Kajakklub. (20.000 kroner). Anlæg af bade-/opholdstrappe ved oplevelsesbroen på Lynæs Havn. (53.000 kroner). Dark Sky - stjernekiggerbænke på Liseleje strand. (20.000 kroner). Åbning af par 3 bane i Asserbo Golf Club. (20.000 kroner). Spis Ordenligt - vejen til dine lokale råvarer. Udgivelse af kogebog med udgangspunkt i Spisekammer Halsnæs. (20.000 kroner). Opstart af Stand Up Paddling (SUP) i Frederiksværk Sejlklub. (17.000 kroner). Den Store Rejse - et kunstprojekt i Ølsted Børnehus lavet af børnene og en professionel kunstner. (50.000 kroner). Der har igen i år været stor interesse for Visionspuljen. Det betyder, at der er flere gode og kvalificerede projekter, som enten er blevet tildelt en mindre støtte, end de har ansøgt om, eller slet ikke modtager støtte i denne omgang.

Visionspulje og Covid19 Situationen omkring COVID-19 har efterhånden påvirket mange ting, og Visionspuljen 2020 er ingen undtagelse, fortæller Helle Vibeke Lunderød. "Det har været vigtigt for os at bevare en vis form for normalitet, selvom det er en særlig situation, vi står i. Hvis man bliver tildelt støtte, skal man normalt have sat sit projekt i gang inden for et år, og færdiggjort det inden for to år. Vi er dog opmærksomme på, at det kan gå hen at blive en udfordring, da mange af ansøgernes tidsplaner allerede er blevet skubbet. Vi har truffet beslutning om tildeling af støtte ud fra, at der også skal være noget at se frem til. Hvis COVID-19 gør, at nogle projekter først kan sættes i gang næste år, så er vi i udvalget indforstået med det", siger hun og afrunder: "Over årene har Visionspuljens midler sat gang i rigtigt mange gode projekter, som er blevet bæredygtige og en del af den store oplevelses- og udfoldelsespalette vi er så beriget med i Halsnæs. Sådan skal det gerne fortsætte, også selvom vi i år måske kommer til at vente lidt længere på nogle af projekterne."