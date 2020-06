Synlig faglighed på Vinderød Privatskole

Eleverne på disse årgange har ikke længere det traditionelle klasselokale, hvor lærerne går fra klasse til klasse, og hvor det oftest er klasselæreren, som har ansvaret for lokalet. Nu er det eleverne, som bevæger sig mellem de forskellige faglokaler, hvor faglærerne byder indenfor og har ansvaret for lokalet og indretningen. Bøger og personlige ejendele har eleverne i lockers, som er placeret på gangen.

De har i samarbejde med skolelederen arbejdet med at skabe inspirerende faglokaler i alle fag for 6.- 9. klasse. Det betyder, at der nu er faglokaler i matematik, kulturfag, engelsk, tysk og dansk foruden det fysiklokale, som blev etableret på skolen i 2017.

”Jeg har længe haft et ønske om at skabe læringsrum, hvor det er de enkelte faglærere, som byder indenfor. Jeg tror på, at det kan skabe en mere motiverende læringsproces hos eleverne, når de kommer ind i et lokale, som tydeligt viser, hvilken faglighed der er i rummet”, siger skoleleder Dorte Lindhardt Dahl, som godt er klar over, at det er at rykke ved en gammel tradition om det trygge klasselokale med den velkendte duft af madpakker og popplakater på væggene.

'Kulturvæggen'

”Med al respekt for elevernes udfoldelser i forhold at indrette et hyggeligt klasserum, så mener jeg at læringen må være i fokus på en skole, naturligvis kombineret med høj trivsel”, fortsætter Dorte Lindhardt, og fortæller at både elever og lærere er glade for de nye inspirerende lokaler, hvor Simon Josephsen i et samarbejde med producenten har stået for udarbejdelsen af ”Kulturvæggen” i kulturlokalet.

”Det er rart at komme ind i et nyt lokale, hvor bordet er rent, fordi vi er nødt til at rydde op, når vi skifter lokale”, siger en elev i 8. klasse og fortæller, at det også er godt at skifte sidemakker, hvilket naturligt sker, når de skifter lokale:

”Det er nemlig lærerne, som oftest fortæller, hvem vi skal arbejde sammen med, og det giver faktisk en ret stor ro”, slutter eleven, inden hun går ind i kulturlokalet.