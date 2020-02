Svedig HIB-hop i Ølsted

Jumping Fitness

Det var den følelse som Team HIB's deltagere havde i stængerne, da de mandag aften var på besøg hos Ølsted Idrætsforening og gymnastikafdelingens herrehold indenfor Jumping Fitness.

Umiddelbart lyder det ganske tilforladeligt, at motionere i en lille trampolin, skånsomt for ankler, knæ og hofter og i selskab med en flok herlige gutter med let til smil og latter. Det dog en sandhed med visse modifikationer.

Det er super sjovt, man bliver udfordret, specielt på motorik og balance, men hold nu op det er hårdt. Det ser så enkelt og let ud, men tro om igen, når de gamle stive 'fodboldben' skal lave hurtige dansetrin i takt til musikken, så bliver det alligevel svært.