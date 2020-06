Sustainia World: Møde om Auderød-planer i ministerium

Auderødlejren og ambitionen om Sustainia World i den tidligere søværnskaserne er på dagsordenen ved et møde i klima- og energiministeriet her til eftermiddag, og bestyrelsesformanden i tænketanken Sustainia håber, at mødet vil munde ud i tilsagn om økonomisk opbakning til et forstudie, som skal undersøge mulighederne for at etablere et eksperimentarium for bæredygtighed, klima og sundhed i Auderødlejren.

"Det vil være helt unikt i international sammenhæng. Siden Auderødlejrens ejere kontaktede os med ideen om at anvende stedet som eksperimentarium, har vi arbejdet videre med stedets potentialer, og det er lykkedes at sikre en del af finansieringen til det forstudie, der skal undersøge muligheder for at etablere et center, hvor man kan træde direkte ind i et bæredygtigt samfund, kan finde inspiration og eksperimentere med klima- og miljøvenlige løsninger," fortæller bestyrelsesformand Erik Rasmussen, Sustainia, som siden 2009 har opbygget en international platform for bæredygtige løsninger.