En storsmilende Susan Juul Thrane blev overrasket bag kassen da hun modtog prisen som Årets Demensven 2020. Foto: Jon Fiala Bjerre

Susan er Årets Demensven

Kasseassistent ved REMA 1000 i Kregme, Susan Juul Thrane, modtager Alzheimerforeningens Demensvenpris 2020 for sin evne til at tage ekstra godt hånd om kunder med demens.

Halsnæs Avis - 07. maj 2020 kl. 09:59 Af Thomas Quvang

"Susan har en speciel evne til at spotte kunder med demens og tage hånd om dem. Hun sørger for at knytte kendskab til deres familier, så hun kan kontakte dem hvis der er problemer. Flere af hendes slags i butikkerne. Hun har et hjerte af guld." Sådan lyder den indstilling, som Alzheimerforeningen modtog til Susan Juul Thrane som Årets Demensven tidligere på året. Og juryen var da heller ikke i tvivl om, at prisen skulle gå til den nærværende og altid opmærksomme Susan fra REMA 1000 i Kregme ved Frederiksværk: "Susan er indbegrebet af en sand Demensven. En der giver en ekstra håndsrækning og tager sig tid til at gøre livet lidt lettere i en hverdag med demens, som ellers kan være præget af nederlag. Det er bare så flot og inspirerende", siger formand i Alzheimerforeningen, Birgitte Vølund, der også havde sendt en video for at ønske prismodtageren tillykke med prisen.

Tålmodighed og hjerte Susan Juul Thrane medvirker også i en Demensven-kampagne hos REMA 1000, hvor der er fokus på at bringe de gode råd og eksempler fra butikkerne ud til kolleger, så de kan blive inspireret til hvordan de kan hjælpe mennesker med demens og deres pårørende. I kampagnen medvirker også Marianne Otto, som har en ægtemand med demens. Marianne fortæller hvordan Susan har været en kæmpe hjælp i mødet med hendes mand, som ofte tog ned i butikken og handlede ind på egen hånd: "Der var hos Susan en meget stor vilje til at rumme ham, når han kom ned i butikken og på en måde, hvor han kunne bevare sin selvrespekt uden at tabe ansigt. Det var en meget stor hjælp", fortæller Marianne Otto.

Naturligt at være opmærksom Selv ser Susan Juul Thrane det som helt naturligt at være opmærksom på sine kunder og hjælpe dem bedst muligt: "Det er noget af det der gør, at jeg har lyst til at gå på arbejde hver dag - at snakke med kunderne og tage sig tid til at lytte på dem. 90 procent af dem der kommer her, er stamkunder, så jeg lægger mærke til, hvis noget forandrer sig, og de har en svær dag. Så finder vi ud af det sammen, og så får vi som regel begge en god oplevelse ud af det", fortæller Susan Juul Thrane.

Femte gang prisen uddeles Alzheimerforeningen giver hvert år Demensven-prisen til en person, som har ydet en ekstra indsats/udvist et særligt engagement og gå-på-mod med det formål at nedbryde tabuer og misforståelser om demens. Det vil typisk være en person, som både udbreder viden om demens, og som aktivt er med til at skabe et mere demensvenligt Danmark gennem handlinger, som inkluderer mennesker med demens og deres pårørende og gør, at de føler sig trygge i deres hverdag. Demensven-prisen er tidligere gået til 22-årige Thea Bruun, der er Demensven-ambassadør og primær omsorgsgiver for sin demensramte far, frivillighedskoordinator i Aalborg kommune, Karin Boye Nielsen, Rita Knudsen fra dokumentaren "Da Aage forsvandt", samt Ulla Thomsen, der er tidligere leder og stifter af rådgivnings- og kontaktcenteret Kallerupvej i Odense. Med til prisen følger et diplom, en buket blomster og 5.000 kr. Se øjeblikket hvor Susan bliver overrasket bag kassen på en ganske 'almindelig' arbejdsdag via følgende link: https://www.youtube.com/watch?v=b4IEPVCyce4&feature=youtu.be