Artiklen: Surferdebatten: "Vi skal passe på ikke at udpege syndebukke"

Halsnæs Avis har bedt udvalgsformand for Miljø og Plan, Anja Rosengreen (SF) forholde sig til den kritik af surfernes indvirken på naturen, som rejses af både Hans Rasmussen og DOF Halsnæs ved Jørgen Jacobsen.

"Jeg vil tage sagen op med forvaltningen om hvorvidt, der er grund til bekymring omkring Natura 2000-området. Og så i øvrigt arbejde for at vi skaber MERE natur i Danmark, så der er plads til alle," siger Anja Rosengreen og fortsætter:

"Det er vigtigt, at vi tager ansvaret med at beskytte naturen alvorligt, og det er det, jeg læser i Hans Rasmussens brev, at han bekymrer sig om."