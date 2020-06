Nicolaj Alhof og Nicoline Evers-Midjord ser frem til en festlig afslutning på deres gymnasietid.

Send til din ven. X Artiklen: Studenterfejring med syv translokationer og vognture Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Studenterfejring med syv translokationer og vognture

Halsnæs Avis - 11. juni 2020 kl. 11:28 Af Anders Nordstrand Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Det har været en stor sag for os, og det er samtidig en sejr, at vi får mulighed for at afslutte vores gymnasietid med translokation og vognture - alt andet havde været vildt mærkeligt," fortæller Nicoline og Nicolaj, der fik studenterhuerne tidligere på ugen efter deres sidste mundtlige eksamener. Frederiksværk Gymnasium og HF har netop meldt ud, at skolens studenterårgang 2020 fejres med translokationer for hver af de syv klasser den 24. og 25. juni. Hvert arrangement varer 45 minutter, og hver student deltager med op til tre familiemedlemmer eller pårørende. Translokationer med overrækkelse af eksamensbeviser bliver med taler af elever, lærere og rektor Peter Brink Thomsen. Skolen vil som noget nyt forsøge at live streame translokationerne, så flere familiemedlemmer, pårørende og venner kan følge med.

Fejring med afstand For Nicoline, Nicolaj og mange andre kommende studenter har det længe været lidt af en gyser, om de traditionsrige vognture rundt til familierne kunne gennemføres. "Der bliver sat god plads af til vognene uden for skolen, og så er der jo det med at holde afstand i vognen - det bliver nok lidt svært - men ude hos familierne kan man måske holde ved fortovet, mens alle bliver i vognen og hilser på familierne på afstand. Det er en af de muligheder, vi har diskuteret for at gøre det så coronasikkert som muligt," fortæller Nicoline. I 'køreplanen' fra skolen til de kommende studenter bliver det understreget: "Skolen har ikke noget ansvar for vognturen, så I, jeres forældre og pårørende skal selv være meget opmærksomme på forsamlingsforbud for offentlige steder. Skolen kan derfor ikke drages til ansvar, hvis en overskridelse af forsamlingsforbuddet evt. resulterer i bøder fra politiet."

Hensyn og følelser Nicoline og Nicolaj har fuld forståelse for, at der nogle spilleregler og nogle hensyn at tage. "Der har været snak om, at studenterkørslerne kan være nogle rullende smittebomber, men fejring af en hel studenterårgang kan altså ikke gøres om, og jeg synes vi har en fornuftig holdning til det. Der er også nogle følelser i det, opdagede jeg efter eksamen, da der stod familie og venner klar til at sige tillykke. Så er det sgu svært ikke at give en krammer," slutter Nicolaj.

relaterede links