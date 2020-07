Se billedserie "Pas på mig, jeg er ny i trafikken!" Vær opmærksom på at Strandvejen, Frederiksværk, fra torsdag er forsynet med to sæt nye chikaner nær Hvide Klint. Foto: Thomas Quvang.

Strandvejen får to nye chikaner i dag

Der arbejdes fortsat på det store trafikforbedringsprojekt i den nordlige ende af Strandvejen, Frederiksværk

FREDERIKSVÆRK I dag torsdag 16. juli bliver der sat yderligere to chikane-sæt op på Strandvejen i Frederiksværk på strækningen ved stranden Hvide Klint (se kort).

Beboerne langs med Strandvejen har længe haft en ønske om yderligere bump eller chikaner på vejen, for at få bilisterne til at lette foden en smule fra speederen og holde sig under de tilladte 50 km/t. Det ønske bliver nu indfriet.

Ny asfalt til september

Samtidig med etablering af de to sæt nye gummichikaner, arbejdes der videre med at trafikforbedre den nordlige del af Strandvejen for både bilister, cyklister og fodgængere på strækningen fra Jernbanegade til Staalværksvej.

Der etableres gang- og cykelsti i begge retninger, kørebanen gøres generelt smallere og der laves nye kørebaneindsnævringer og bump. Når arbejdet er færdigt vil hastighedsgrænsen på strækningen blive 40 km/t mod tidligere 50 km/t.

Når kantsten er rykket, og gang- og cykelstier, kørebaneindsnævringer og bump etableret i begge retninger, vil der som sidste del af projektet blive lagt ny asfalt på strækningen. Det forventes ske i slutningen af september, skriver Halsnæs Kommune på sin hjemmeside, hvor man også kan læse:

"Asfalten på resten af Strandvejen fra Staalværksvej til Hillerødvej er også i dårlig stand. Før der findes en løsning på at asfaltere her, skal Halsnæs Forsyning afklare, om de skal lave en ledningsrenovering på strækningen. I så fald skal ledningsrenoveringen laves som det første. Halsnæs Forsyning forventer at have en endelig afklaring på behovet for ledningsrenovering i løbet af efteråret 2020."