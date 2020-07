Strandmiddag melder totalt udsolgt

Det er en strandmiddag lidt ud over det sædvanlige. Den foregår på en syv kilometer lang strækning mellem Liseleje og Tisvildeleje. Her står bordene, med plads til otte personer, med behøring afstand selvfølgelig, placeret i klitterne og langs strandkanten.

Unik kyststrækning

"Idéen opstod, da vores eventteam havde et kreativt møde i starten af juni måned, hvor vi talte om, at vi har tusindvis af borde og stole stående på vores eventlager og det kunne være sjovt at skabe en middagsevent på Nordsjællands kyst, som er en meget smuk og unik kyststrækning. Vi målte, at den længste ubrudte strand- og naturstrækning med klitplantager og lyng er 7 kilometer lang mellem Liseleje og Tisvildeleje ved Tisvilde Hegn, Melby Overdrev. Herefter ansøgte vi alle myndigheder om tilladelser og det blev en realitet", fortæller Peter Bindner.

Gæsterne medbringer deres egen mad som forret, hovedret og dessert – eller blot én ret, så uanset hakkebøffer og sommerkartofler eller østers og kaviar, så er det gæsterne der bestemmer aftenens menu.

Drikkevarerne bestemmer gæsterne også selv uanset om det er kildevand, hyldeblomstsaft, vin, rosé eller champagne.