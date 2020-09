Se billedserie 2.176 ejendomme langs Roskilde Fjord (Lille Kregme, Kregme, Grævlingehøj, Ølsted Strandhuse, St. Havelse Strand samt Ølsted Nordstrand og Sydstand), som alle i dag har nedsivningsanlæg, skal kloakeres, mener et flertal i Udvalget for Miljø og Teknik. Kort: Krak.dk.

Stort sommerhusområde skal kloakeres

2.176 sommerhuse langs Roskilde Fjord skal tilsluttes det kommunale kloaknet, hvis spildevandsplan vedtages i Halsnæs Byråd - der er politisk uenighed om planen

Halsnæs Avis - 01. september 2020

HALSNÆS 180 ejendomme i Liseleje (omkring Maglemosegrøften) og 2.176 ejendomme langs Roskilde Fjord (Kregme, Grævlingehøj, Ølsted Strandhuse, St. Havelse Strand samt Ølsted Nordstrand og Sydstrand), som alle i dag har nedsivningsanlæg, skal kloakeres. Det lægges der i hvert fald op til i den nye spildevandsplan, der er under udarbejdelse i Halsnæs Kommune.

Mens der er politisk enighed om projektet i Liseleje, så er der strid om det store kloakeringsprojekt i sommerhusområdet ud til Roskilde Fjord.

Da sagen blev drøftet i Miljø og Plan, stemte udvalgets tre blå politikere, Steen Hasselriis (V), Thomas Møller Nielsen (V) og Walter Christophersen (DF), imod.

Nedsivning med problemer Af sagen fremgår det, at ca. 3/4 af områdets 2.176 sommerhuse har ældre nedsivningsanlæg. De fleste menes at være fra 1960-1970'erne, hvor sommerhusene blev opført.

"Et nedsivningsanlæg har typisk en levealder på 20-30 år, da bindingskapaciteten i orden med tiden bliver opbrugt," skriver forvaltningen, som angiver, at der er konkrete driftsproblemer ved 20 procent af anlæggene.

Roskilde Fjord har det ikke alt for godt. Miljøtilstanden betegnes som "Ikke god kemisk tilstand" og "Ringe økologisk tilstand".

Udledning af næringsstoffer (kvælstof og fosfor) fra sommerhusområdet er med til at belaste vandmiljøet.

Ifølge en beregning Orbicon har lavet, spares Roskilde Fjord for en belastning med 2,5 ton kvælstof og 0,5 ton fosfor årligt, hvis sommerhusområdet i Halsnæs Kommune kloakeres.

Det koster penge Hvis de 2.176 sommerhuse i Kregme og Ølsted skal kloakeres, kræver det etablering af hovedpumpestationer og trykledninger, ombygning af bassin i Ølsted, samt ombygning (udbygning) af Melby Renseanlæg.

Halsnæs Forsyning har groft anslået de samlede udgifter til 250 mio. kroner.

Den enkelte grundejer skal betale et tilslutningsbidrag på ca. 37.000 kroner, samt i gennemsnit 30.000 kroner til kloakeringsarbejde - altså i alt 67.000 kroner i gennemsnit, anslår forvaltningen.

Det skal holdes op imod, at det vil koste hver enkelt ca. 80-100.000 kroner at etablere et nyt nedsivningsanlæg, som tilmed har en kortere levetid, fremgår det af sagen.

Sår tvivl om de økonomiske beregninger

Venstre er imod kloakeringsprojektet af flere årsager, forklarer Thomas Møller Nielsen:

"Arbejdet vil strække sig over minimum fem år. Det vil være et overgreb på naturen at grave det flotte kuperede område op helt uden grund."

"Der er ikke stillet krav til kommunen om at kloakere. Skulle der på et tidspunkt komme et statsligt krav, har vi en ny situation. Lad os dog vente og se," siger Thomas Møller Nielsen, som også er skeptisk overfor, om kloakering vil have den store gavnlige effekt for vandmiljøet i Roskilde Fjord:

"Der er en 'formodning', men det er ikke bevist. Belastningen kan jo være forårsaget af mange andre årsager - der er rigtig mange vandløb og dyrkede arealer, der grænser op til fjorden hele vejen rundt.."

Men Orbicon har beregnet, at en kloakering vil spare Roskilde Fjor for en belastning med 2,5 ton kvælstof og 0,5 ton fosfor årligt?

"Den rapport har jeg ikke set, men jeg kender tallene fra sagsfremstillingen. Men der er ikke noget krav til kommunen om at kloakere," siger Thomas Møller Nielsen og fortsætter:

"80 procent af nedsivningsanlæggene er velfungerende.Det er en stor belastning for folks privatøkonomi at påtvinge dem kloakering. Det er betydeligt billigere for grundejerne at investere i nyt nedsivningsanlæg end at blive tilsluttet spildevandsnettet."

Men i sagen står, at kloakeringsarbejde og tilslutningsbidrag vil koste den enkelte 67.000 kroner i gennemsnit, mens et nyt nedsivningsanlæg, med kortere levetid, vil koste hver enkelt ca. 80-100.000 kroner. Kloakering skulle altså være billigere?

"Jeg ved ikke hvordan man har beregnet de tal. Det koster ikke 80-100.000 kroner at etablere et nyt nedsivningsanlæg, det vil være billigere."

"Til gengæld er tilslutningsafgiften i sagens bilag tilsyneladende angivet uden moms. Der skal altså lægges 25 procent oven i."

"Venstre har forespurgt administrationen om de øvrige beløb også er angivet uden moms. Hvis det er tilfældet, har udvalget truffet beslutning på et forkert oplyst grundlag omkring de økonomiske beregninger, så," siger Thomas Møller Nielsen.

Kommunal opgave at nedbringe spildevandsudledning

"Det er en forældet tankegang, at sommerhuse ikke udleder så meget til omgivelserne. Nutidens sommerhusejere bruger i langt højere grad huset hele året - eller lejer det ud. Der er opvaskemaskine, vaskemaskine, tørretumbler, spa etc., i flere og flere huse, så det er meget spildevand, der blot sendes direkte ud i naturen, som det er nu," siger udvalgsformand Anja Rosengreen (SF) og fortsætter:

"Hvis vi ønsker os rent havmiljø, og brokker os over at København påtænker at udlede urenset spildevand, så må vi også gribe i egen barm og byde ind, der hvor vi selv kan gøre en forskel."

"Privat nedsivning er smart der, hvor der er langt mellem ejendommene, eller hvor der eksperimenteres med teknologiudvikling. Kloakering er smart der, hvor der er kort afstand mellem husene, så vi slipper for at have et stort kontrolapparat til at følge op på hver eneste husholdning."

"I modsætning til Thomas Møller Nielsen anerkender jeg de beregninger, som den højeste faglighed laver, og her anslås det, at vi ved at kloakere i Ølsted, kan løfte en del af udledningen til Roskilde Fjord, som jeg tænker fint kan udgøre Halsnæs bidrag."

"Roskilde Fjord er ikke i god stand, og det bliver jo kun værre, hvis vi ikke gør noget for at stoppe det. At påberåbe sig statslige krav, før vi gør noget, er ansvarsforflygtigelse. Det er en kommunal opgave at nedbringe spildevandsudledning til omgivelserne, den tager vi selvfølgelig på os i Halsnæs Byråd."

"At Melby rensningsanlæg skal udbygges for at løfte den nye opgave er jo ærgerligt, men det er Thomas der, som formand for Forsyningen, har foreslået den model til byrådet."

"SF stemte faktisk imod, fordi vi anslog, at kapaciteten var for lille. Det viser sig allerede nu at holde stik. Jeg mener ikke, at vi skal lade naturen betale prisen for, at Melby rensningsanlæg var underdimensioneret fra start. Den udgift må vi nu løfte i fællesskab, så Roskilde fjord sikres bedst muligt."