Storskrald i skoven: Campingvogn smidt på rasteplads

Tirsdag fik Naturstyrelsen Nordsjælland tip om en efterladt campingvogn på en rasteplads i Grønnæsse Skov.

Sagen er på vej til at blive politianmeldt, men det kan være sin sag at opspore campingvognens ejer, da nummerpladerne er pillet af. Det kan derfor ende med at det offentlige må betale regningen for bortskaffelsen, oplyser skovløber Bjarne Persson, der bl.a. koordinerer indsatsen med affaldshåndtering på Naturstyrelsens arealer i Nordsjælland.

"Vi ved ikke så meget om denne sag endnu, men det er desværre ikke en enlig svale, da der den seneste tid er observeret flere efterladte campingvogne rundt om i Nordsjælland, og nogle af dem er som i dette tilfælde stillet på vores arealer," fortæller Bjarne Persson.

"Det er naturligvis ikke gratis at bortskaffe affald i denne størrelse, og det betyder at vi skal bruge ressourcer, som ellers skulle gå til andre af vores aktiviteter, eksempelvis vedligeholdelse af skovstier og -arealer til glæde for publikum," siger skovløberen, der nu vil forsøge at indsamle nogle flere informationer om den efterladte campingvogn, inden sagen politianmeldes.

Politianmeldelse er kotume i den type sager, da der kan være tale om tyveri, overtrædelse af regler om ulovligt affald eller andre paragraffer, oplyser Bjarne Persson.

Han regner med, at der kan gå nogle dage, inden vognen er væk, og dermed er der begrænsede p-pladser på den ellers så populære rasteplads ved hovedvejen mellem Frederiksværk og Hundested. I skrivende er det usikkert, om Halsnæs Kommune kommer til at stå for bortskaffelsen, da kommunen plejer at stå renholdelse af netop den plads i skoven.