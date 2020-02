Stor interesse for seniorboliger

Onsdag 19. februar var alle interesserede indbudt til informationsmøde i Gjethuset. Det blev holdt over to omgange med 300 tilmeldte til hvert arrangement - altså 600 i alt!

På mødet blev det oplyst, at byggeriet forventes at starte 1. april.

I første omgang skal der piloteres med jernbetonpæle, der bankes ned i jorden for at skabe det rette fundament.

Ikke mindst i vinterhaven, hvor det året rundt er muligt at mødes med naboerne over en kop eller forskellige aktiviteter - måske en gang petanque.

I fælleslokalet er der mulighed for at afholde middage, kurser, foredrag, vinsmagning, eller hvad der nu er stemning for blandt beboerne.

Der er rige muligheder for fællesskab, men naturligvis er det helt op til den enkelte, hvad man ønsker at deltage i, understregede Lars Jacobsen

Interessen de tre første steder med Bovieran-byggeri har været så stor, at nogle har valgt at tilbringe flere døgn i kø foran ejendomsmæglerbutikken for at sikre sig den ønskede bolig.