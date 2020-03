Sten gennem ruden

Torsdag aften ved 22-tiden, blev det anmeldt at der var knust en rude ved Rema 1000 i Kregme.

Efterfølgende kunne det på videoovervågningen konstateres, at to personer gik ind i butikken og stjal vin og sodavand. Nordsjællands Politi skal nu kigge overvågningen igennem, ligesom den benyttede sten skal undersøges for eventuelle spor.