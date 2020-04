Stadig problemer med trafiksikkerheden

Åbent brev om status på Store Karlsmindevej, Hundested: St. Karlsmindevej har i årevis lidt under for tæt og hurtig trafik. Halsnæs Kommune er ofte blevet gjort opmærksom på dette faktum uden at foretage sig andet end at opsætte to mobile fartvisere, der desværre ofte er ude af drift. Når de virker, har de i det mindste den effekt, at det er muligt at se, hvor meget for hurtigt, der bliver kørt.

Man har derudover fjernet en chikane, som yderligere har bidraget til højere fart. Så farten er desværre steget og trafiktætheden ligeså. På en del af strækningen fra "købmandsbakken", til man er forbi Institutionen Sølager, er der yderligere begrænsning med max. 40 km./t (blåt skilt - altså kun vejledende, ikke pligtigt).

Mange beboere er utrygge ved tilstanden, eftersom rigtig mange bilister ikke retter sig efter den blå skiltning. Der bliver jævnt hen kørt både 70 og 80 km/t. Især i morgen- og eftermiddagstimerne er der utroligt mange, der suser igennem 40 km-zonen med kriminel hastighed. Mange på strækningen er utrygge ved at færdes langs vejen, hvor der ikke er mange muligheder for at undvige for hverken cyklister eller gående. Mange tæt-på-påkørsler er registreret, når folk fra sidevejene vover sig ud på hovedfærdselsåren, hvor en fartglad (fartgal?) bilist kommer drønende.

Hvornår har Halsnæs Kommune tænkt sig at gøre noget ved problemet? Skal vi først have alvorlige ulykker, før der handles? Hvem tager i givet fald ansvaret?

En idé herfra kunne være at indføre rød 40 km-begrænsning, så det bliver strafbart at overskride 40 km/t. Man kunne også forestille sig bump, som dem der er på Lille Karlsmindevej. Men sikkert er det, at der skal handles, og der skal handles nu.