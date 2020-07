Stålsat By-projekt startes op

I starten af juli vandt entreprenørfirmaet Petri og Haugsted A/S opgaven med at forny byrum og vejforløbet midt i Frederiksværk. Onsdag den 12. august vil de påbegynde indretning af deres ’skurby’ på en del af rådhusets parkeringsplads.

’Skurbyen’ er det arbejdsområde, hvor medarbejderne på projektet vil have deres daglige gang de næste ca. seks måneder, mens projektet realiseres, skriver Halsnæs Kommune i en nyhedsopdatering på halsnaes.dk.

Det første der skal ske er, at Petri og Haugsted A/S begynder at gøre klar til at tage den eksisterende vejbro over krudtværkskanalen ned. Derefter skal der anlægges nye broer, kanalkanter og en vandtrappe på Nordtorvet.

Denne del af projektet forventes at være færdig i løbet af november.

I forbindelse med nedtagning og opbygning af den nye bro over Krudtværkskanalen er det nødvendigt at spærre for gennemkørende trafik på Peder Falstersvej over Krudtværkskanalen fra onsdag den 12. august.

Det vil der blive skiltet med mandag den 3. august, og der vil blive anvist alternative ruter. Fra medio august til medio november 2020 vil der derfor kun blive afviklet bustrafik over broen. Der vil dog også være enkelte dage, hvor der ikke vil være busafvikling i midtbyen.

Allégade vil være farbar i hele perioden, så parkering og trafikafvikling i dette område stadig er åben. Der åbnes for gennemkørsel, så snart det er muligt. Frem til at cykelstier, busstoppesteder og selve vejens profil forventes at være færdig i marts 2021, vil der dog være en lidt anderledes trafikafvikling.