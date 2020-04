Spreder glæde i en coronatid

ÆLDRE Der var sol over Solhjem, da musikgruppen "Flying Moments" fredag gav plejehjemsbeboerne en times musikalsk underholdning under åben himmel - ganske gratis.

"Vi oplever en stor velvilje fra alle parter i denne tid, når det gælder om at finde løsninger, uden at gå på kompromis med sikkerheden. Beboerne må ikke få besøg af familien, men derfor kan man jo godt hjælpe med at plante i altankassen - man tager bare en stige med, så behøver man ikke komme ind."

Hun fortæller også, at man her under coronakrisen er blevet rigtig gode til at mødes og tale sammen via Facetime.