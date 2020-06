Spejder er ikke noget man går til - det er noget man er

Spejder - det er noget man er!

Trods corona-restriktioner så udlever spejderne i Knud Rasmussen Gruppen sammenhold og aktiviteter

Halsnæs Avis - 28. juni 2020 kl. 07:46 Af Thomas Quvang Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Selvom mange aktiviteter stadig er underlagt restriktioner, så kan de kreative spejdere i Hundesteds Knud Rasmussen Gruppen stadig udleve det sociale sammenhold og aktiviteter. "Vi åbnede selvfølgelig op så snart vi fik grønt lys fra Danske Spejderes Landskontor, og på trods af udfordringerne har der været en stor glæde for vores tilbud. Vi har en gruppe af dygtige og erfarne spejderledere, og de har alle bidraget med en stor indsat for at tilbyde sjove og sociale aktiviteter til børnene i lokalområde", fortæller Michael Rigtrup, Gruppeleder ved Knud Rasmussen Gruppen

Pas på naturen og hjælp hinanden Halsnæs kommune har flere gode aktiviteter, men der hvor spejderne adskiller sig er, at fokus ligger lige så meget på det sociale samvær og praktiske færdigheder som på udviklingen af det hele menneske.

Og det er noget som Knud Rasmussen Spejdergrupper er meget bevidste om: "Spejder er ikke noget man går til, det er noget man er. De værdier man får med om at passe på naturen og hjælpe hinanden er jo værdier, der er med til at forme den måde, man er i verden på, og det er noget, vi er meget stolte af at kunne give videre", forklarer Michael Rigtrup

Hyggeligt samvær Så udover kanotur, lejrbål, byggeprojekter som sæbekassebiler og lejrplads, vandreture og store naturoplevelser, med alt hvad det indebære af praktisk viden og færdigheder, så er Knud Rasmussen Gruppen i lige så høj grad personlig udvikling og hyggeligt samvær. Men for at kunne fortsætte det gode arbejder er der brug for flere ledere.

Nye voksne søges "Vi er inde i en rigtig god periode, med en stærk tilslutning til vores aktiviteter. Men for at vi som ledere kan fortsætte den gode udvikling, vi har med vores dejlige børn og unge, har vi brug for nye voksne", uddyber Michael Rigtrup. Knud Rasmussen Gruppen beretter det ikke er et krav, at du selv har været spejder eller på anden måde dyrker friluftslivet. Ligesom de nuværende ledere tilbydes kurser 2-3 gange om året, vil nye voksne ligeledes blive tilbudt kurser og blive lært godt op til at blive spejderledere for lokalområdets børn og unge.

Hjemmeside og kontaktinfo Det er lysten til at ville arbejde med børn og unge samt at være en del at det lokale fællesskab som er i centrum. Der er brug for forskellighed fordi det giver gruppen en styrke at kunne samarbejde på tværs. Du kan læse mere om Knud Rasmussen Spejdergruppe på deres hjemmeside: https://www.knudrasmussengruppen.dk/ - og er du interesseret i at høre mere om det at blive spejderleder, er du velkommen til at kontakte gruppens formand Jacob Mikkelsen på mobil: 21486949.