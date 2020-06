Sommersalg - men ingen kanoner

Det plejer at være det stensikre kendetegn for den sidste fredag i juni måned i Frederiksværk. Kanon-fredag plejer at være et tilløbstykke af de helt store, men sådan bliver det ikke i år:

FH´s formand: "Vi må ikke"

"Der er heldigvis ved at være flere kunder og mere liv i gågaden i takt med at der bliver lukket mere op for landet. Og jeg vil gerne understrege, at der er ikke noget vi hellere ville end at lave musik og andre events fredag aften, og som forening bakke op omkring det", siger formand for Frederiksværk Handel Peter Fjeldal. Han fortsætter:

"Men det må vi bare ikke. Hvis FH går ud og står som arrangør af noget som helst vil det være at betragte som en samlet begivenhed, og så må der kun være samlet 50 mennesker. Det går jo ikke", lyder det fra Peter Fjeldal, som dog åbner døren på klem for en Kanon-dag senere på sommeren:

"Frederiksværk Handel håber snarligt på, at sætte noget i værk, det kan måske være allerede i slutningen af juli eller starten af august", slutter Peter Fjeldal.