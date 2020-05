Sommerhuse: Danske og udenlandske turister booker i stor stil

Coronakrisen ser ikke ud til at have den store indflydelse på sommerhusudlejningen i Halsnæs den kommende sommer, selv om højsæsonen kan være lidt kortere end vanligt.

Sidste sommer var udlejningsprocenten tæt på 100, og på nuværende tidspunkt er 90% af de sommerhuse, der er mulighed for at leje i juli, allerede booket af både danskere og udlændinge, viser en opgørelse fra udlejningsportalen Campaya.

"Det ser faktisk rigtig fornuftigt ud alt taget i betragtning. Ni ud af 10 sommerhuse er udlejede i Halsnæs Kommune henover juli måned. Det er bookinger både fra danske og udenlandske gæster, så det er muligt, at nogle falder fra igen, afhængig af hvad der sker med grænseåbninger, men til gengæld ser vi et kæmpe stort tryk fra de danske feriegæster. Derfor vil de huse, der eventuelt bliver aflyst af udenlandske turister, blive booket igen af danske gæster. Det er der ingen tvivl om, fordi Halsnæs tiltrækker rigtig mange gæster fra København," fortæller Jesper Kruse, Campaya.

Men perioden med mange overnattende turister kan blive lidt kortere i år.

"Det faktum, at færre tyskere, svenskere, nordmænd og hollændere måske tager udenlands i år, vil have en betydning for belægningen i de perioder, der grænser op til den absolutte højsæson," forklarer Jesper Kruse, der tror på en gentagelse fra tidligere år med høj belægning i skolernes sommerferie og dermed indtjeningsmuligheder for de lokale virksomheder, som plejer at lukrere på turismen: Restauranter, supermarkeder m.m.