Sommeraktiviteter på stranden

Der er mange flotte strande i Halsnæs og videre mod øst på Nordkysten, men spørger man kystlivredder og svømmeskolekoordinator Steffen Lund-Hansen, så er Trekanten i Hundested bare nummer 1.

Her har han sommer efter sommer bemandet livredderposten og stået for en del aktiviteter med bl.a. vandaerobic og svømmeskole

”Rammerne i det kystnære område omkring Trekanten hører til et af de bedste og skønneste områder på den nordsjællandske kyststrækning,” fotæller Steffen Mattrup Lund-Hansen, som startede svømmeskolen for 20 år siden med sin kystlivredderkollega Lars Seehuusen.

”Fysisk træning og socialt samvær ude i den åbne natur giver et solidt skud vitaminer i en sund sjæl i et sundt legeme,” konstaterer livredderen, der startede på Trekanten for 26 år siden.

For voksne tilbydes aktivitet med vandgymnastik og bevægelse i vand hver mandag og onsdag kl. 8-9 med start den 29. juni og afslutning 5. august. Vandaerobic er et hold for dem, som vil anvende vandet som vægttræning og opretholde kroppens smidighed med redskaber i vandet.

"Med brug af alle muskelgrupper uden overbelastning af led og muskler er vandaerobic meget effektiv og uden risiko for skader," lyder det fra livredderen, og han fortæller at han tager imod tilmeldinger i livredderhuset, hvor der også findes tilmeldingsblanketter.



Svømmebanen er åben

Trekanten fik sidste år en åbentvands-svømmebane, placeret et stykke ude fra selve badestranden.

"Svømmebanen er også på plads i år, og vi håber, at der på sigt kan opbygges en tradition med svømme- og motionskultur i Hundested," forklarer Steffen Mattrup Lund-Hansen om banen, der består af nogle markeringsbøjer med flag, og vanddybden svinger mellem 0,90 til 1,6 meter.

Han foreslår, at banens brugere henvender sig til livredderen før svømningen, for at få en opdatering på vandforholdene samt rådgivning: "Safety first!"