Sølv i bokseringen

Solid blodtud

Det blev en meget tæt finalekamp. Florija Tanacku, der havde sin træner Vinetto Trailovic i ringhjørnet, startede lidt forsigtigt i første omgang, men alligevel havde han et par gode træffere.

I anden omgang blev der åbnet mere op og Florija gav bl.a. sin modstander en solid blodtud, men lod også modstanderen styre for meget. I den afsluttende omgang var det meget lige, Florija Tanacku lavede et par taktiske småfejl undervejs og da dommerstemmerne blev gjort op, så var det til modstanderens fordel.

"Florija måtte tage til takke med et 2-3 nederlag, efter en kamp der kunne gå begge veje, men det var en flot og velfortjent sølvmedalje", lød det efterfølgende fra sekundant og træner Vinetto Trailovic.