Søger pædagogmedhjælpere i en fart

Halsnæs Kommune har nu akut brug for personale efter genåbning af skoler og dagtilbud. Allerede i morgen torsdag holdes de første ansættelsessamtaler i forbindelse med en stribe midlertidige pædagogmedhjælperstillinger.

I første omgang handler det om ansættelse frem til 15. maj, men der kan blive tale om forlængelse, står der i stillingsopslag på kommunens hjemmeside.

Genåbning kræver mere personale for bl.a. at sikre større afstand mellem børnene og høj hygiejne i hverdagen: "Derfor har vi brug for ekstra hænder. Både til at deltage i aktiviteter og ture med børnene, men også til lettere rengøring og for at sikre mindre hold og større fysisk afstand mellem grupperne."

Ansættelser sker løbende, fremgår det af halsnaes.dk