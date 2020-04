Snuppet for spirituskørsel

En 60-årig mand fra Melby fik alkometeret til at slå ud over det tilladte, da han fredag nat blev standset af en politipatrulje, melder Nordsjællands Politi.

Han kørte i bil i Hillerødområdet, men efter standsning og alkometertest blev manden sigtet for spirituskørsel og taget med til udtagning af blodprøve for at få fastslået promillen.