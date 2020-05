Smed 87 kg: "Jeg kunne spise et kilo slik hver aften"

”Min far sagde, at han var bange for, at jeg skulle dø før ham, og min rigtig gode barndomsven fortalte mig lige ud, at han var bange for at miste mig, og det blev egentlig starten på en fuldstændig vanvittig rejse”.

35-årige Recep Okur var, for at sige det lige ud, svært overvægtig i 2018, og den dårlige sundhedstilstand fik alarmklokkerne til at ringe, specielt hos Receps familie og tætte venner.