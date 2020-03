Slut med kontant betaling i bussen

Movia lukker midlertidigt for det betjente salg i busserne

Vi skal passe godt på hinanden. Det gælder både kunder og chauffører. Chaufførerne yder i øjeblikket en formidabel indsats for at holde den kollektive transport kørende i en meget vanskelig situation.

Yderligere tiltag

Derfor har Movia på linje med detailhandlen besluttet at iværksætte en række yderligere tiltag, som skal minimere risikoen for, at chauffører i busserne bliver smittet med COVID-19/Coronavirus.

Tiltagene indebærer, at det betjente salg i busserne lukkes midlertidigt, og at der indføres en hygiejnelinje - markeret med sort tape i gulvet - bag første sæderække, som kunderne bedes respektere.

Begge tiltag træder i kraft fra torsdag 19. marts. Kunderne vil derfor fra denne dato desværre ikke kunne betale med kontanter i busserne. Movia henviser til rejsekort, DOTs app eller sms-billet via sms 1415.

"Vi beklager meget de gener, som de nye midlertidige tiltag måtte medføre for vores kunder", lyder det fra Movia.